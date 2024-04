Von Polizei gestoppt Autofahrer macht in Völklingen so ziemlich alles falsch und hat auch noch Sohn (15) dabei

Völklingen · Eine Routine-Kontrolle der Polizei ist für einen Autofahrer in Völklingen zum Verhängnis geworden. So soll der Mann jetzt gleich mehrere Verfahren am Hals haben. Und seinen Sohn (15) brachte er auch noch in Gefahr.

14.04.2024 , 13:01 Uhr

Polizisten haben in Völklingen einen Autofahrer gestoppt. Er hätte nicht am Steuer sitzen dürfen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Autofahrer ist in Völklingen in die Fänge der Polizei geraten, nachdem er in eine Verkehrskontrolle gekommen war. Denn nach Angaben eines Sprechers soll der ertappte Mann gegen jede Menge Regeln verstoßen haben. Gleichzeitig habe er dabei noch seinen Sohn gefährdet, den er bei sich hatte. Hier finden Sie alle aktuellen Meldungen aus dem Saarland. Polizei zieht in Völklingen bei Kontrolle Autofahrer aus dem Verkehr So sollen den 46-Jährigen am frühen Samstagmorgen, 13. April, Beamte angehalten haben. Dabei sei es gegen 4 Uhr um eine Routine-Kontrolle in der Innenstadt gegangen, wie es dazu heißt. Recht schnell fiel den Ermittlern auf, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht. So merkten sie, dass der Fahrer eine Fahne hatte. Bevor er sich ans Steuer setzte, soll er mächtig getrunken haben. Das bestätigte kurz darauf ein erster Atemtest. Dabei ergab sich ein vorläufiges Ergebnis von mehr als einem Promille. Den genauen Wert sollte im Anschluss eine Blutprobe bringen. Die Auswertung stehe noch aus. Ermittler entdecken weitere Vergehen Bei der weiteren Durchsicht bemerkten die Fahnder, dass der in Völklingen lebende Mann auch aus einem anderen Grund nicht hätte herumchauffieren dürfen. Denn dafür braucht er nun mal einen Führerschein – den er aber gar nicht hat. Dann inspizierten die Polizisten seinen Ford-Focus. So wie er da unterwegs war, durfte dies ebenso wenig sein. Denn an dem Wagen prangten Nummernschilder, die nichts an der Karosse verloren hatten. Sie waren für ein anderes Auto bestimmt. Neben dem Mann sitzt sein 15 Jahre alter Sohn Trotz all dieser Defizite hatte sich der Vater entschieden, seinen 15 Jahre alten Sohn mitzunehmen. Durch seine Tour mit jeder Menge Unzulänglichkeiten hatte er den Teenager zusätzlich in Gefahr gebracht. Wegen all dieser Vergehen hat der Mann letztlich mehrere Verfahren am Hals.

