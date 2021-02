Thailen : Rollerfahrer entkommt der Polizei

Thailen Bei einer Verfolgungsfahrt ist ein bislang Unbekannter den Beamten entkommen. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Entkommen ist ein bislang unbekannter Rollerfahrer, der sich am Sonntag kurz vor 16 Uhr in Thailen eine Verfolgungsfahrt mit einem Streifenwagen der Polizei-Inspektion Nordsaarland geliefert hat. Das hat die Polizei-Inspektion mit Sitz in Wadern mitgeteilt. Der Mann war der Besatzung eines Streifenwagens in der Straße „Am Stehl“ in Thailen entgegengekommen. Als er das Polizeifahrzeug sah, drehte er sein Gefährt und flüchtete durch mehrere Nebenstraßen zum Sportplatz von Thailen. Nach Angaben der Polizei war an dem schwarz-roten Roller kein Kennzeichen angebracht.