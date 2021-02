Deutlich mehr Beschäftigte : Amazon will Zahl der Leiharbeiter in Völklingen deutlich senken

Amazon will Zahl der Leiharbeiter in Völklingen deutlich senken

Amazon (hier ein Symbolbild) ist seit September 2020 in Völklingen. Foto: dpa/Ina Fassbender

Völklingen Der Onlinehändler Amazon hat deutlich mehr Menschen im Verteilzentrum Völklingen beschäftigt als ursprünglich geplant. Wie die Saarbrücker Zeitung am Dienstag erfuhr, liegt aufgrund der erhöhten Kundennachfrage die Zahl bei rund 200 Kolleginnen und Kollegen.

Das soll sich aber ändern: Amazon hat das Ziel, etwa 70 bis 90 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt bei Amazon anzustellen. Das Unternehmen strebt weiterhin an, diese Quote zu erreichen. Im August 2020 hatte Amazon in der Saarbrücker Zeitung erklärt, drei bis vier Monate nach dem Start sollten die Übernahmen erfolgen. Diese begannen nach dem Weihnachtsgeschäft im Januar, wie die SZ nun erfuhr. Zehn Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter sollen Anfang März übernommen werden. Weitere Übernahmen sind für Ende Mai oder Anfang Juni vorgesehen, aber die genaue Zahl steht noch nicht fest.