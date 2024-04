Kunst verbindet über Sprachgrenzen hinweg Pop- und Sport-Stars an der Schulwand

Es sind die großen Idole der jungen Menschen, die ab sofort auf einer Innenwand in der Hermann-Neuberger-Schule in Völklingen zu sehen sind. Und es sind Menschen, die einem Erwachsenen jenseits der 40 vielleicht gar nicht geläufig sind. Den Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftsschule bedeuten sie um so mehr, es sind ihre Helden des Alltags: Vorbilder, Motivatoren oder Stars. Eine Woche Arbeit steckt in dem Wandgemälde, in dem eine Ballerina zu sehen ist, Real Madrids Fußballstar Jude Bellingham in Siegerpose, der Schauspieler Adam Sandler, der Musiker Tupac Shakur aus den USA, sein kanadischer Kollege „The Weeknd“ oder US-Sängerin Billie Eilish.