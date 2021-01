Verfolgungsfahrt der Polizei abgebrochen : PKW-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle und entkommt bei Verfolgungsfahrt

Herschweiler/St. Wendel Der Fahrer eines Opel Vectra entog sich nach Angaben der Polizei einer Verkehrskontrolle in Herschweiler. Die anschließende Verfolgungsfahrt, die bis ins Saarland reichte, musste die Polizei abbrechen.

Nach Angaben der Polizei-Inspektion (PI) St. Wendel wollte eine Zivilstreife der Polizei Kusel am Freitagabend um circa 18.20 Uhr einen Verkehrsteilnehmer im Ortsbereich Herschweiler im Ostertal einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer beschleunigte seinen PKW und entzog sich der Kontrolle.

Im Verlauf der Nachfahrt habe der Flüchtige mehrere Fahrzeuge an unübersichtlichen Stellen überholt und riskierte hierbei Leib und Leben anderer Verkehrsteilnehmer. Wie die PI weiter mitteil, verlief die Fahrtstecke von Herschweiler in Richtung Haupersweiler, Osterbrücken Marth Niederkirchen bis kurz vor Dörrenbach.

Hierdurch gefährdete Autofahrer sowie Zeugen der Verfolgungsfahrt werden gebeten sich mit der Polizei in Kusel beziehungseise der Polizei in St. Wendel in Verbindung zu setzen.