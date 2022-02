Blutspender gesucht : Blut spenden in Völklingen

Blutspender gesucht. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Völklingen Das DRK kündigt einen Blutspendetermin in der Kulturhalle Wehrden an (Schaffhauser Straße 18) – am Donnerstag, 17. Februar, 17 bis 20 Uhr, mit Voranmeldung. Ursprünglich war der Termin in der Neuberger-Halle geplant.

