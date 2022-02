Sie sprachen Französisch : Maskiert und bewaffnet: Zwei Männer überfallen Wettbüro in Völklingen

Völklingen Am Freitagabend haben unbekannte Täter ein Wettbüro in Völklingen-Lauterbach überfallen. Einer der maskierten Männer war bewaffnet.

Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, überfielen zwei Täter in Grenznähe ein Wettbüro in Völklingen-Lauterbach. Sie waren maskiert, dunkel gekleidet und sprachen Französisch. Ein Täter war mit einer Pistole bewaffnet. Nachdem sie einen vierstelligen Betrag erbeutet hatten, flüchteten beide zu Fuß in Richtung Wald.