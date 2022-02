Schlosspark Geislautern von Müll befreit : Eine saubere Protestaktion

Die Jugendlichen vom Juz Geislautern haben am Samstag den Schlosspark von Unrat befreit. Foto: BeckerBredel

V Als Zeichen gegen Vorurteile: Jugendliche des Juz Geislautern haben den Schlosspark gesäubert.

Samstagmittag im Schlosspark Geislautern: Knapp ein Dutzend junger Leute des benachbarten Jugendzentrums (Juz) sammelt in der Grünanlage achtlos weggeworfenen Müll. Sophie Tecquert hebt gerade eine leere Bierflasche auf. „Wir wollen zeigen, dass wir uns um die Umwelt kümmern“, erklärt die 16-Jährige. Wodkaflaschen, Papier, Dosen, Plastikabfälle, Zigarettenkippen sowie volle und leere Hundekot-Tüten wandern ebenfalls in die Müllsäcke, mit denen die Jugendlichen das Gelände in dem Völklinger Stadtteil durchstreifen.