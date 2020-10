Warnstreik beim öffentlichen Dienst : Verdi will „peinliches Paradox“ auch im Saarland aushebeln

Verdi Region Saar Trier rief am Montag auch in Saarbrücken zum Warnstreik, hier eine coronakonforme Menschenkette vor dem Rathaus, auf. Foto: Schülke

Saarbrücken Die Gewerkschaft Verdi fordert in der Tarifauseinandersetzung eine Anhebung der Gehälter um 4,8 Prozent, mindestens jedoch 150 Euro, und rief am Montag erneut zum Warnstreik auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sophia Schülke

(sop) Eine Anhebung der Tabellenentgelts um 4,8 Prozent, mindestens jedoch 150 Euro auf ein Jahr Laufzeit. Mehr Geld statt Applaus vom Balkon und Lob aus dem Bundestag. Das will die Gewerkschaft Verdi auch in der Region Saar-Trier durchsetzen und rief am Montag erneut zum Warnstreik auf. Diesmal waren alle Tarifbeschäftigten, auch Auszubildende und Praktikanten und Praktikantinnen bei der Landeshauptstadt Saarbrücken, beim Regionalverband Saarbrücken und den Saarbrücker Bädern gebeten, einen Tag die Arbeit ruhen zu lassen.

Um 8 Uhr morgens begann der Streikmarathon mit einem Treffen der streikenden Arbeiterbereiche ZKE, Bauhöfe, Friedhöfe und Grünbereiche, bei dem sich rund 300 Menschen auf dem Saarbrücker Wertstoffhof versammelt haben. Ab 11 Uhr ging es vor und um das Rathaus der Landeshauptstadt weiter. „Wir erwarten ein neues Angebot, wir sind unverzichtbar, aber oft unterbezahlt, dieses peinliche Paradox muss sich ändern“, sagte Bernd Schumann, Personalratsvorsitzender der Stadt Saarbrücken und Verdi-Bezirksvorsitzender der Region Saar Trier auf der Saarbrücker Kundgebung. „Die Arbeitgeber hatten in zwei Verhandlungsrunden kein Angebot. Stattdessen haben sie gesagt, betriebsbedingt nicht zu kündigen sei schon genug“, sagt Schumann. Dies sei „eine Unverschämtheit“.

Schumann spricht sich auch gegen den Plan der Arbeitgeber aus, das Eingruppierungsrecht in die 14 verschiedenen Lohngruppen zu ändern. „Dieses Eingruppierungsrecht wollen sie zusätzlich verschlechtern, es soll weniger Lohn bezahlt werden und es soll rückgruppiert werden, das ist eine steile Ansage“, erklärt der Gewerkschafter. Die Abgruppierung komme jetzt noch erschwerend hinzu, sei aber mit der Gewerkschaft nicht zu machen. 25 bis 27 von 52 Kommunen wollen sich in den kommenden Tagen an dem Delegiertenstreik und den geplanten Aktionen beteiligen.

Nach der Kundgebung bildeten die versammelten eine Menschenkette um das Rathaus, coronagerecht jeweils ans Abstandsband des Nachbarn gefasst. versammelt waren rund 200 Teilnehmer, wer nicht vor Ort mitstreiken konnte, tat dies daheim. Die städtischen Kitas und Schulen inklusive Nachmittagsbetreuung sollten den Angaben nach nicht betroffen sein. Aufgrund des Warnstreiks hat der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) die Mülltonnen am Montag nicht geleert. Die Leerungen, auch der Sperrmüll, sollen laut ZKE in den auf den Streik folgenden Tagen nachgeholt werden.

Die Tarifverhandlungen werden ab 22. bis 23. Oktober mit offenem Ende in Potsdam fortgesetzt. „Es gibt zwei Optionen: Schlichtung oder Scheitern“. Dann wäre der Punkt des Erzwingungsstreiks gekommen, aber in der jetzigen Situation, so Schumann, sei das allein pandemiebedingt schwer vorstellbar. „Das wissen die Arbeitgeber und nutzen es aus, dass sie in dieser Zeit unsere Kampfkraft niedriger einschätzen“, sagt Schumann, der einen richtigen Streik nicht ausschließt, auch wenn dieser unter Pandemiebedingungen „schwer darstellbar“ sei.