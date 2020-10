Markante Punkte im Regionalverband : Wo aus Feinden Freunde wurden

Regionalverband Regionalverband zeigt mit grenzüberscheitendem Informationssystem die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen.

(red) Der Regionalverband Saarbrücken baut ein grenzüberschreitendes Informationssystem für Landmarken zur deutsch-französischen Geschichte auf. In einem ersten Schritt wurden sieben Landmarken – ausgewogen auf deutscher und auf französischer Seite der Grenze – ausgewählt, die den Wandel in den Beziehungen beider Länder spiegeln. Dies sind die Spicherer Höhen, der Schlossberg in Forbach, das Château de Varsberg in Ham-sous-Varsberg, die Freundschaftsbrücke zwischen Kleinblittersdorf und Großblitterdorf, der Schweizerberg in Völklingen-Ludweiler, der Hindenburgturm in Riegelsberg und der Hoferkopf in Friedrichsthal-Bildstock.