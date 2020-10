Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst : Warnstreik für Neunkirchen angekündigt

Update Neunkirchen Die Gewerkschaft ver.di ruft alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zum ganztägigen Warnstreik auf. Auf den Ämtern und Bürgerbüros der Stadt Neunkirchen müssen Bürgerinnen und Bürgern mit zusätzlichen Einschränkungen rechnen.

Nachdem bereits in der Gemeinde Schiffweiler und in der Landeshauptstadt Saarbrücken gestreikt wurde, kündigt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) auch für die kommenden Tage weitere Warnstreiks an. Demnach soll es am morgigen Dienstag, 13. Oktober, einen ganztägigen Streik „in allen Bereichen der Kreisstadt Neunkirchen“ geben, wie es jetzt in einer Mitteilung von ver.di Region Saar Trier heißt. Die Gewerkschaft ruft dazu alle Tarifbeschäftigten, Auszubildenden und Praktikanten auf, sich an dem ganztägigen Warnstreik zu beteiligen.