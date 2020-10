Serie Menschen im Regionalverband : Fünf Sprachen ebnen den Weg zur Diagnose

Fünf Sprachen spricht der Oberarzt Nitin Sood des Caritasklinikums Saarbrücken. Sein Können zaubert den Patienten oft ein Lächeln ins Gesicht. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Nitin Sood ist ein wahres Sprachentalent. In brenzligen Situationen helfen dem Leiter des Herzkatheterlabors oft seine Sprachfertigkeiten, um Leben zu retten.

Hindi, Punjabi, Englisch, Russisch und Deutsch. Der aus Indien stammende Arzt Nitin Sood spricht fünf Sprachen. Auf seinem Weg durchs Saarland hat der Mediziner in vielen Ländern Halt gemacht. Heute ist der 43-Jährige Oberarzt im Caritasklinikum Saarbrücken (CTS) und zugleich ein wichtiger Kopf im Dolmetscherteam der Klinik, in dem 30 Sprachen gesprochen werden.

Sood engagiert sich gerne als Sprachmittler. Eingesetzt ist er als Leiter des Herzkatheterlabors. Hier kümmert er sich um Patienten, die Probleme mit den Herzkranzgefäßen haben. Vielfach landen frische Infarkte bei ihm. Die Patienten sind oft in Lebensgefahr, da kommt es auf jede Sekunde an. Wenn sie dann kaum Deutsch sprechen und sich im Krankenhaus jemand findet, der übersetzen kann, ist das für die Patienten ein Segen.

Dabei war der Weg des Mediziners lang und führte ihn durch verschiedene Länder. „Alles begann mit meiner Schulzeit in Indien. Dort absolvierte ich mein Abitur, was damals schon auf Englisch war und nicht auf Hindi. Mit meiner Familie sprach ich allerdings zu Hause Hindi und außerdem erlernte ich Punjabi“, sagt Sood. Nach dem Abitur ging es für den zielstrebigen Abiturienten zum Studium in die Ukraine, wo er sich ein Jahr nur der Sprache widmete, um danach auf Russisch Medizin zu studieren. Er fährt fort: „Ich finde, wenn einem nichts anderes übrig bleibt, lernt man am besten. Denn dann muss man die Sprache erlernen. Also beschloss ich Russisch schreiben, lesen und sprechen zu lernen, und schloss mein Medizinstudium schließlich mit der Note sehr gut ab.“

Nach dem Abschluss folgte ein praktisches Jahr in einem Krankenhaus in Indien. 2004 beschloss der Arzt, nach Deutschland zu ziehen, um dort die nächste Sprache zu erlernen und sich weiterzubilden. „Ich erlernte wieder ein Jahr die Sprache und begann dann als Assistenzarzt im Krankenhaus in Sulzbach. Danach arbeitete ich in mehreren saarländischen Krankenhäusern und wurde Oberarzt“, sagt der 43-Jährige. Inzwischen ist der Mediziner aus Indien im Saarland angekommen. Zusammen mit seiner Familie wohnt er in Blieskastel.

Seit vielen Jahren führt das Caritasklinikum eine Liste, auf der alle Sprachen stehen, welche die Mitarbeiter im Krankenhaus sprechen. Susanne Faas, die Pressesprecherin des Klinikums, erklärt: „Wir haben Mitarbeiter, deren Muttersprache Russisch, Türkisch, Arabisch, Kroatisch oder Italienisch ist. Auch bei afrikanischen Dialekten, nepalesischer Herkunft oder arabischer Schreibweise kann hier geholfen und übersetzt werden. Wir sind stolz auf unser Team und froh, dass wir den Patienten dadurch oft ein Lächeln ins Gesicht zaubern können.“