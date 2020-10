Armut im Regionalverband : Corona treibt die Schulden hoch

Die ohnehin hohe Zahl der überschuldeten Menschen dürfte 2020 weiter gestiegen sein. Die Schuldnerberater stellen sich darauf ein. Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb/Patrick Lux

Saarbrücken Die Folgen der Pandemie treffen Tausende Haushalte im Regionalverband. Vor allem in Saarbrücken und Völklingen. Aber es gibt Hilfe.

Entlassungen, Kurzarbeit für Zehntausende, Einkommensverluste: Die Negativnachrichten reißen nicht ab. Seit Beginn der Corona-Krise im März haben sich die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt im Regional Saarbrücken verdüstert wie seit Jahrzehnten nicht. Das reißt Löcher in viele Haushaltskassen.

Und das in einer Region, in der bereits vor der Pandemie Tausende von Haushalten überschuldet waren. Der deutschlandweite „Schuldneratlas“ der Wirtschaftsauskunftei Creditreform weist schon für 2019 im Regionalverband tiefrote Zonen aus, wo die Zahl der überschuldeten Haushalte am höchsten ist. Betroffen sind die großen Stadtteile Saarbrückens und ganz Völklingen.

Info Beratungsstellen im Regionalverband Die Schuldnerberatung im Regionalverband Saarbrücken ist auf mehrere Anbieter verteilt. Die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle des Regionalverbandes Saarbrücken ist zuständig für Dudweiler, Friedrichsthal, Quierschied, Kontakt: (06 81) 5 06 50 62; Kleinblittersorf und Riegelsberg, 5 06 50 64; Heusweiler, 5 06 50 67. Die Schuldnerberatung hilft Menschen aus dem Saarbrücker Stadtgebiet, sofern sie nicht in Burbach oder Dudweiler wohnen, Kontakt: (06 81) 5 40 19. Die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle des Caritasverbandes für Saarbrücken und Umgebung ist ebenfalls zuständig für das Saarbrücker Stadtgebiet (außer für Dudweiler und Burbach). Kontakt: (0681) 3 09 06 12, 3 09 06 40. Die Außenstelle Burbach des Caritasverbandes für Saarbrücken und Umgebung ist zuständig für den Stadtteil und erreichbar unter (06 81) 7 61 95 27. Um Inhaftierte und deren Familien kümmert sich der Verein zur Förderung der Bewährungs- und Jugendgerichtshilfe im Saarland, (06 81) 94 82 30. Das Haus der Diakonie Völklingen ist zuständig für Völklingen, Großrosseln,Püttlingen, Kontakt: (0 68 98) 91 47 60.

Die Lage hat sich angesichts der dramatischen Daten vom Arbeitsmarkt mit Sicherheit weiter verschlechtert. Der nächste Schuldneratlas der Creditreform dürfte dies im November zeigen.

Allein gelassen mit ihren Problemen sind überschuldete Menschen nicht. Wer mit seinem Geld nicht mehr über die Runden kommt, findet selbst in Corona-Zeiten Hilfe. Zum Beispiel in der Saarbrücker Ursulinenstraße. Dort ist die Schuldnerberatung der Verbraucherzentrale Saarland zu finden. Matthias Wafzig arbeitet dort. Er rät allen, die jetzt in Schwierigkeiten geraten sind, sich rasch Hilfe zu suchen. Noch versuchten viele, ihre Situation selbst in den Griff zu bekommen – und kämen dann doch zu den Schuldnerberatungsstellen. „2021 erwarten wir auf jeden Fall einen Zuwachs“, sagt Wafzig. Und das bei jetzt schon 200 bis 300 neuen Fällen pro Jahr und Beratungsstelle.

„Am ehesten hapert es bei Krediten, die Menschen nicht mehr bedienen können, wenn sie ihren Arbeitsplatz bedienen“, sagt Wafzig. Er nennt hohe Rechnungen, Nachzahlungen und Nebenkosten als weitere Möglichkeiten, warum so viele Haushalte in Geldnot zu geraten. Erst recht, wenn plötzlich wegen Kurzarbeit in Corona-Zeiten große Teile der Einnahmen wegbrechen.

Und sowieso, wenn Knall auf Fall Pandemie-bedingt der Arbeitsplatz weg ist. Betroffene waren schon bei den Beratern in der Ursulinenstraße. Zum Beispiel, weil kleine Unternehmen, in denen sie beschäftigt waren, schließen mussten. Dabei sind Helfer wie Wafzig selbstverständlich nach wie vor für jene da, die schon lange verschuldet sind und jetzt dieses Problem lösen wollen. Und für Notfälle, die es immer schon gab, stehen die Berater genauso bereit. Männer und Frauen geraten ja nach wie vor in Not, wenn plötzlich der Partner stirbt oder eine Scheidung das private Finanz-Gefüge einstürzen lässt. Solches Leid sei durchgängig geblieben. Auch in einer Zeit, die so viele wegen der Angst vor dem Virus und wegen der Einschränkungen zusätzlich stresst.

Wer jetzt Rat bei der Schuldnerberatung der Verbraucherzentrale sucht, hat Wafzig zufolge mit einer Wartezeit von sechs bis acht Wochen zu rechnen. In der Beratungsstelle gelten die üblichen Vorkehrungen gegen eine Virus-Weitergabe, sei es die Maskenpflicht oder die Desinfektion der Hände.