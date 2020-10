Brand in Dudweiler : Feuerteufel steckt erneut Kleidercontainer an

Die Freiwillige Feuerwehr Dudweiler musste erneut ein Feuer in einem Container in der Schützenstraße löschen. Foto: Feuerwehr Dudweiler

Dudweiler Ein Unbekannter hat in Saarbrücken-Dudweiler am Freitag, 9. Oktober, einen Altkleidercontainer in der Schützenstraße in Dudweiler angezündet. Die Freiwillige Feuerwehr Dudweiler rückte gegen 20.20 Uhr aus, um das Feuer zu löschen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Durch den Brand wurde der Behälter stark beschädigt. Bereits am 20. September hatte an gleicher Stelle ein Container gebrannt.