Mülltonnen brennen : Brandstiftung am Dudoplatz in Dudweiler

Die Freiwillige Feuerwehr Dudweiler musste zum Dudoplatz zu zwei brennenden Mülltonnen ausrücken. Foto: dpa/Carsten Rehder

Dudweiler An einer Bushaltestelle in Dudweiler gingen am Sonntag Mülltonnen in Flammen auf. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei mussten am Sonntag, 2. August, gegen 14.15 Uhr zur Bushaltestelle am Dudoplatz in Dudweiler ausrücken. Dort brannten zwei Mülltonnen. Nach Angaben der Ermittler wurden die Tonnen vermutlich in Brand gesetzt.