Zu Fuß und im Autokorso : Gegen Corona-Maßnahmen, hohe Energiekosten und Sanktionen: „Rote Linie“ demonstriert in Saarbrücken (mit Bildergalerie)

Gegen Corona-Maßnahmen, hohe Energiekosten und Sanktionen: „Rote Linie“ demonstriert in Saarbrücken (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Am heutigen Samstag versammelten sich 260 Teilnehmer zu einer Kundgebung des Aktionsbündnis „Wir sind die rote Linie Saarbrücken“auf dem Landwehrplatz. Sie forderten dabei vieles.

Unter dem Motto „Trommeln für Deutschland“ versammelten sich am heutigen Samstag nach Polizeiangaben rund 260 Teilnehmer zu einer Kundgebung auf dem Landwehrplatz. Aufgerufen zu der Demonstration hatte das Aktionsbündnis „Wir sind die rote Linie Saarbrücken“.

Nach der Kundgebung zogen die Demonstranten vom Landwehrplatz über die Bleichstraße, am Stadtgraben, die Betzenstraße, Dudweiler Straße zur Richard-Wagner -Straße und von dort durch das Nauwieser Viertel zurück zum Landwehrplatz. Begleitet wurde der Demonstrationszug von rund 40 Trommlern. Bereits am Vormittag demonstrierte die rote Linie mit einem Autokorso vom Schwarzenbergbad bis zur Saarbrücker Innenstadt. Rund 30 PKWs und 40 Motorräder nahmen an der Demo teil.