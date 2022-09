Parteien stellen Forderungen : Saar-Politik reagiert bestürzt auf Schließung des Evangelischen Krankenhauses in Saarbrücken

Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Die Nachricht, dass das Evangelische Stadtkrankenhaus in Saarbrücken schließen wird, hat für zahlreiche Reaktionen aus der Saar-Politik gesorgt. Einige sehen die klinische Versorgung in der Landeshauptstadt als gefährdet an. 2025 soll auch das Krankenhaus in Dudweiler schließen.

Das Evangelische Stadtkrankenhaus (EVK) in Saarbrücken wird schließen. Das hat der Träger, die Stiftung Kreuznacher Diakonie, am Freitagabend bekannt gegeben. Zu hoch waren die finanziellen Verluste, die sich in den letzten Jahren in Millionenhöhe summierten.

Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) äußerte sich zu der Entscheidung, das Krankenhaus in der Großherzog-Friedrich-Straße zu schließen, auf Facebook: „Ich bin über die Entscheidung der Kreuznacher Diakonie, das evangelische Krankenhaus in unserer Stadt in wenigen Monaten zu schließen, sehr betroffen und hoffe auf gute Lösungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, heißt es in einem Post des Saarbrücker Oberbürgermeisters.

Gespräche über Schließung des Stadtkrankenhauses gab es immer wieder

Darin heißt es weiter, dass Saarbrücken trotzdem ein starker Gesundheitsstandort sei, es nun aber wichtig werde, in die verbliebenen Großkrankenhäuser zu investieren. Dass das EVK nun aufgrund von Verlusten in Millionenhöhe schließen wird, sei laut Conradt jedoch ein „sehr deutlicher Hinweis dafür, in welch schwieriger Lage sich Kliniken in unserem Land befinden.“

Für Mirco Bertucci, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion, kommt die Schließung des EVK nicht überraschend. „Gespräche über eine mögliche Schließung des Stadtkrankenhauses gab es in den letzten Jahren immer wieder. Es ist ein derber Verlust, vor allem weil das St. Josef Krankenhaus in Dudweiler 2025 auch schließen wird“, teilt Bertucci mit. Er sieht die Stiftung Kreuznacher Diakonie, aber auch die Stadt Saarbrücken in der Pflicht, für eine gute Krankenhausversorgung in Saarbrücken zu sorgen.

Außerdem wird sich in Zukunft auch die Frage stellen, was mit der Fläche des leer stehenden Krankenhauses passieren wird, betont Bertucci. Diesbezüglich hatte der Krankenhaus-Träger angekündigt, dass ein Hospiz und ein Modell zum Wohnen im Alter in den Räumlichkeiten des Krankenhauses angeboten werden soll.

Linke fordert Saar-Krankenhäuser in öffentlicher Hand

Die Forderung nach der Klärung, was mit der frei werdenden Fläche passieren wird, stellt auch Sascha Haas (SPD). „Als Stadt und für den Stadtrat ist es nun wichtig, das Klinikum Saarbrücken zukunftsfest zu machen und in die Diskussion einzusteigen, was mit dem Gelände in Mitten der Stadt passieren soll“, twitterte Haas, der sowohl Mitglied im Landtag des Saarlandes als auch im Saarbrücker Stadtrat ist.

Die Schließung ist bitter. Doch kommt der Entschluss des Trägers nicht ganz unerwartet. Als Stadt und für den Stadtrat ist es nun wichtig das Klinikum Saarbrücken zukunftsfest zu machen und in die Diskussion einzusteigen, was mit dem Gelände in Mitten der Stadt passieren soll. https://t.co/D5mBJVBuel — Sascha Haas (@saschahaas) September 16, 2022

Thomas Lutze, Vorsitzender des Landesverbandes der Linke im Saarland, fordert in einem Facebook-Beitrag, dass die öffentliche Hand das Evangelische Stadtkrankenhaus eins zu eins übernehmen solle. „Es kann nicht angehen, dass kirchliche Träger entscheiden, ob ein Krankenhaus betrieben wird oder nicht. Krankenhäuser sind ein zentraler Baustein öffentlicher Daseinsvorsorge und keine Einrichtung, die sich rechnen muss. Aus Sicht der Linken gehören Krankenhäuser vollständig in öffentliche Hand“, teilt Lutze mit.

Weiter fordert er sowohl die Landesregierung als auch die Landeshauptstadt dazu auf, ein Konzept zu entwickeln, wie das Stadtkrankenhaus nach dem Ausstieg der Kreuznacher Diakonie als Träger weiter betrieben werden kann. Lutze weiter: „Für die Saarbrücker Innenstadt mit ca. 80 000 Einwohnern ist diese Klinik unverzichtbar.“

Grüne-Stadtratsfraktion fordert zügiges Handeln

Auch die Grünen-Fraktion des Saarbrücker Stadtrates teilt ihr Bedauern zur Schließung des EVK mit und stellt gleichzeitig Forderungen an die Landeshauptstadt. Sie fordern, dass das Hospiz zügig ausgebaut und die geplante Einrichtung für begleitetes Leben im Alter umgesetzt werde. Darüber hinaus, fordert die Grünen-Fraktion, sind Bestrebungen wünschenswert, den Standort durch ein medizinisches Versorgungszentrum für ambulante Fälle zu ergänzen.

„Wir erwarten, dass die Stadt im Schulterschluss mit dem Land diesbezüglich Gespräche mit der Kreuznacher Diakonie aufnimmt. In diesen Gesprächen muss in jedem Fall auch eine sozialverträgliche Lösung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden werden,“ teilt Grüne-Fraktionsvorsitzende Claudia Schmelzer mit.

Gespräche zwischen Ministerium und Kreuznacher Diakonien in der nächsten Woche

Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) ist derweil entgegen der Mitteilung der Kreuznacher Diakonie nicht frühzeitig über die Schließung informiert worden. Das bestätigte Jung auf Nachfrage der Saarbrücker Zeitung. Demnach habe er von der Schließung der Klinik und auch von dem geplanten Sozialplan, der laut Diakonie in enger Abstimmung mit dem Saar-Gesundheitsministerium in die Wege geleitet werden soll, erst kurzfristig vor der Veröffentlichung der Mitteilung erfahren.