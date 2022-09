Deutsche Meisterschaft am Wochenende : Völklinger wollen zur Europameisterschaft

Das saarländische Drachenboot-Team Schwamm-Race aus Völklingen kämpft an diesem Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft in München um die Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Italien. Foto: Heiko Lehmann

Völklingen/München Das Drachenboot-Team muss am Wochenende bei Deutscher Meisterschaft in der Gesamtwertung mindestens Zweiter werden.

Daumendrücken für die beste Drachenboot-Mannschaft des Saarlandes. Das Völklinger Schwamm-Race-Team tritt an diesem Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften im Drachenboot-Rennen in München gegen die besten Teams des Landes an. Ziel ist die Qualifikation für die Europameisterschaften im kommenden Jahr in Italien.

„Wir sind gut drauf, die Stimmung ist entspannt und wir werden am Samstag und am Sonntag alles geben“, sagt Sascha Grandjean, der Teamkapitän des Schwamm-Race-Teams. Beim Auftakt im 2000-Meter-Rennen am Freitag wurden die Saarländer bei Dauerregen Dritter hinter den Gewinnern, Neckardrachen, und den Zweitplatzierten Spreecoyoten. Die Deutschen Meisterschaften werden von den beiden Verbänden Deutscher Drachenboot-Verband und Deutscher Kanu-Verband ausgerichtet. Die Neckardrachen sind die Nationalmannschaft des Drachenboot-Verbandes und die Spreecoyoten sind die Nationalmannschaft des Kanu-Verbandes.

„Die 2000 Meter sind zwar die Königsklasse, aber sie haben nichts mit der Qualifikation zur Europameisterschaft zu tun. Dafür sind die Rennen am Samstag (500 Meter) und am Sonntag (200 Meter) entscheidend. Bei den 2000 Metern gibt es insgesamt vier Wenden und bei den beiden Kurzstrecken wird durchgepowert. Das liegt uns besser“, sagt Sascha Grandjean. Um sich für die EM in Italien zu qualifizieren, müssen die Saarländer in der Gesamtwertung der beiden Kurzstrecken unter die besten zwei kommen. „Das wird ein richtiger Brocken für uns. Es gilt auch noch die starken Teams aus Mühlheim und Magdeburg auf Distanz zu halten. Die Tagesform wird entscheidend sein“, sagt Steuermann Martin Alt. Er lenkt das Boot und jeder winzige Fehler kann das Aus bedeuten. Aber auch das Team muss perfekt funktionieren. „Du hast im Prinzip sofort nach dem Start das Gefühl, ob wir alle perfekt harmonieren. Dann spürst du den richtigen Vortrieb. Im Training haben wir das zig Mal perfekt hinbekommen“, sagt Roman Sander, der vordere, rechte Schlagmann. Sechs Männer und vier Frauen sitzen im Boot. Trainiert wird das ganze Jahr. Selbst bei Minustemperaturen im Winter waren die Drachenboot-Fahrer aus dem ganzen Saarland in Völklingen auf der Saar und haben geschwitzt.

Alles ist dem großen Ziel Europameisterschaft untergeordnet. „Ich stelle auch meine Ernährung um, und esse nur noch für den Sport. In den letzten Wochen vor der Meisterschaft haben wir drei Mal pro Woche richtig hart trainiert. Die Anspannung ist von Tag zu Tag gestiegen und wird bis zur Entscheidung immer größer“, sagt Nadine Jenal. Andreas Reichert ist der Trainer des saarländischen Schwamm-Race-Teams. Er fährt selber mit und nimmt seinem Team vor den beiden entscheidenden Tagen die Anspannung ein wenig. „Jeder hat in der Vorbereitung sein Bestes gegeben und wir sind optimal vorbereitet. Jetzt liegt es an der Tagesform und auch etwas am Glück. Die Teams sind alle sehr stark und Kleinigkeiten können die Rennen entscheiden“, sagt Andreas Reichert.

