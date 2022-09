Ansicht des Gedenkplatzes bei der Einweihung der ersten Gedenkstätte am 11. November 1947 mit den an den Seiten aufgestellten Gästen. Die ehemaligen Internierten und Vertreter von Gesellschaft und Politik sowie die Redner standen jeweils an einer Seite zusammen und begegneten sich in der Mitte des Gedenkplatzes, um gemeinsam an der Tafel in Höhe des Löschwasserbeckens des ehemaligen Gestapo-Lagers Neue Bremm der dort internierten französischen Widerstandskämpfer zu gedenken. Foto: Jean Guillocheau/Initiative Neue Bremm