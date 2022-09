Der „Parking Day“ in Saarbrücken Malstatt hat einiges zu bieten. : Wasserrutschen statt parkender Autos

Teilnehmer des „Parking Day’s“ 2022 in Saarbrücken Malstatt. Hier am Stand der „Essbaren Stadt“. Foto: Isabelle Schmitt

Saarbrücken Die Anzahl an Parkplätzen in den Innenstädten vergrößert sich jährlich. Was man alles aus einem Parkplatz machen könnte, wenn da keine Autos stehen würden, demonstriert der „Parking Day“ 2022. Auch in Saarbrücken präsentieren an diesem Freitag (16. September) Menschen ihre Ideen.