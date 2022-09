Mehr als 1000 Besucher : Karnevalisten feierten im Deutsch-Französischen Garten

Saarbrücken Die Bübinger Holzäppel mussten zweimal Getränke nachbestellen und bei der Saarbrücker Karnevalsgesellschaft M‘r sin nit so gingen die Rostwürste gerade so auf. „Wir sind überrascht, wie gut unser Sommerfest von der Bevölkerung angenommen wurde.

Moderatorin und Tanzlehrerin Alice de Grazia übte mit allen Kinder, die Lust hatten, viele kleine Tänze ein, die dann direkt präsentiert wurden. Dem Publikum gefielen die Vorstellungen, was unschwer am Applaus zu erkennen war. „Ich finde vor allem beeindruckend, dass insgesamt 20 Fastnachtsvereine heute hier waren und mitgefeiert haben. Es waren auch Vereine von außerhalb des Regionalverbandes da“, sagte Werner Jungfleisch, der Regionalvertreter Saarbrücken und Obere Saar des Verbandes saarländischer Karnevalsvereine. Am Samstag wäre das Sommerfest durch den Dauerregen noch komplett ins Wasser gefallen. Am Sonntag spielte das Wetter mit und am Nachmittag kam sogar die Sonne heraus. „Wir haben uns bei der Organisation auf das Wesentliche konzentriert, ohne großes Risiko einzugehen. Es gab etwas zu Essen, etwas zu Trinken und ein Bühnenprogramm. Es hat alles prima funktioniert. Die Vereine sind sich einig, dass wir im kommenden Jahr die zweite Auflage des Festes in Angriff nehmen wollen“, so Peter Theisen, der Präsident der Rußhütter Eulen, die sich um den Service und die Technik kümmerten.