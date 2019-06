Alle Facetten des Amateurtheaters : Sechs Gruppen auf der Sulzbacher Bühne

Sulzbach „Theater um 6“ heißt es an diesem Samstag im Sulzbacher Salzbrunnenhaus. Gezeigt werden dann unter anderem kurzweilige Szenen, Einakter, Auschnitte aus neuen Produktionen und mehr.

Das Homburger Amateurtheater geht danach der Frage nach, was ein Zirkus, Heinz Erhardt und Jedermann gemein haben. Ihr Stück „Tod, aber lustig“, in eigener Bearbeitung, präsentiert Makaberes, Lustiges und Skurriles. Es ist noch gar nicht so lange her, da standen die Akteure des Dudweiler-Statt-Theaters im heimischen Bürgerhaus auf der Bühne. Nun zeigen sie Ausschnitte aus der Komödie „Wir sind die Neuen“ nach Ralf Westhoff in Sulzbach. Die Theater-Gruppe „Thunis“ der Saar-Uni zeigt Ausschnitte aus dem Musical „Giving off The Spoon“ – und das noch vor der eigentlichen Premiere im November.