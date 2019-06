Zu viele Auflagen : Party zieht von Altenwald nach Landsweiler

Altenwald Im Erlebnispark neben dem Prähistorikum steigt am 28. und 29. Juni das „Oldforest Funfair Festival“

„Wir wollten einfach nur den Standort wiederbeleben und dabei neue Wege gehen“, sagt Michael Hary. Die Enttäuschung in seiner Stimme ist unüberhörbar. Nachdem die traditionelle Kirmes im Sulzbacher Stadtteil Altenwald in den letzten Jahren immer mehr an Popularität eingebüßt hatte, nun aber mit dem neugestalteten Marktplatz vor dem neuen Einkaufsmarkt aber deutlich bessere Möglichkeiten bestehen, kamen Hary und einige seiner Freunde auf die Idee, an bekannter Stelle ein neues Event zu etablieren. „Autoscooter, Kinderkarussell und Eiswagen gehörten ebenso zum Konzept wie eine Bühne mit richtig guter Musik und hochwertiger Gastronomie“, erklärt der selbstständige Unternehmer. Eine Queen- und eine BeeGees-Revival-Band sollten für die Unterhaltung, Spitzenkoch Frank Seimetz für Dry Aged Steaks und Sea-Food sorgen. Dazu sollte es ausgewählte Weine und Champagner geben.