Friedrichsthal : Unbekannter setzt Blitzeranhänger in Brand

Blaulicht an einem Polizeiauto. (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Friedrichsthal Ein Unbekannter hat am Mittwochabend (12.06.2019) gegen 22.50 Uhr die mobile Geschwindigkeitsmessanlage, die in der Spieser Straße in Friedrichsthal-Bildstock aufgestellt ist, vorsätzlich beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Blitzeranhänger, der aktuell am Ortseingang rechtsseitig der Spieser Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte Bildstock aufgestellt ist, vorsätzlich in Brand gesetzt. Dadurch wurde die Außenhülle des mobilen Blitzers beschädigt. Die Feuerwehr konnte das Feuer frühzeitig löschen und so weiteren Schaden verhindern. Die Ermittlungen dauern an.