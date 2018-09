später lesen Es geht um die Pflege Im Salzbrunnen- haus geht es um Pflegeberufe Teilen

Die Zahl der Pflegebedürftigen Menschen liegt bei etwa 2,5 Millionen. 100 offenen Stellen in Pflegeberufen stehen nur 21 Bewerber gegenüber. Am Mittwoch,19. September, von 14 bis 17 Uhr laden der Caritasverband für Saarbrücken und Umgebung und die Gemeinwesenarbeit Sulzbach alle, die sich für einen Beruf in der Pflege interessieren, zu der Veranstaltung „Chance Pflegeberuf“ ins Salzbrunnenhaus in Sulzbach ein.