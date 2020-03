Menschen im Regionalverband : Sie haben beide ein großes Herz für Kinder

Sulzbach Das vielfältige Engagement des Ehepaars Siewert aus Sulzbach dreht sich oft um den Nachwuchs und die Kirche.

Wenn man mit den Siewerts über ihre Aktivitäten und ihre Ehrenämter ins Plaudern kommt, fühlt man sich ein wenig in der Rolle des Schatzgräbers – der langsam realisiert, gerade auf eine höchst ergiebige Goldader gestoßen zu sein. „Das Meiste hat etwas mit Kindern zu tun“, erklärt Christiane Siewert. „Das hat uns zwei auch von Anfang an verbunden.“

An der Uni Saarbrücken lernte sie Walter kennen, „im Institut für klassische Philologie, ich Erstsemester, er schon fortgeschritten.“ Damals leitete ihr zukünftiger Mann bereits Kindergruppen bei der Arbeiterwohlfahrt auf dem Eschberg, betreute Stadtranderholungen und Ferienfreizeiten. Sie selbst war der Jugendarbeit in der Kirchengemeinde treu geblieben. Später als Studentin kamen Freizeiten beim evangelischen Jugendwerk hinzu.

Unterstützt von seiner Frau, die drei Kinder zur Welt brachte, leitete Walter Siewert lange in Fischbach eine Kindermusikgruppe. Überhaupt Musik! Beide singen gern und viel – im evangelischen Kirchenchor Sulzbach, im Chor der Musikschule und, 40 Jahre lang in der Evangelischen Chorgemeinschaft an der Saar. Beide spielen Blockflöte und Klavier. Zusammen mit Pianist Berthold Wagner als Duo „Die Namenlosen“ lebt der gebürtige Besseringer seine Leidenschaft für Schlager und Filmmelodien der 30-er und 40-er Jahre aus.

Und dann sind da noch Latein und Griechisch: „Die Fächer, in denen ich in der 9. Klasse sitzengeblieben bin, hab ich später unterrichtet“, amüsiert sich Walter Siewert heute noch über diese biographische Finte. Die Liebe zu alten Sprachen teilt Christiane. So ist das Gymnasiallehrer-Ehepaar schon lange im Deutschen Altphilologenverband aktiv. In den zwölf Jahren, in denen er den Vorsitz inne hatte, führte Siewert den Tag der alten Sprache ein: Jeweils einmal im Jahr lotste er die Fachkollegen im Rahmen einer Fortbildung zu interessanten archäologischen Zielen in der Region: „Zwischen Perl und Homburg-Schwarzenacker sind wir überall gewesen. Ich habe das nachher fortgeführt“, berichtet Christiane Siewert. Einige Latein-Schulbücher gehen auf das Autoren-Konto Walter Siewerts, herausgegeben hat er zudem eine Sammlung von Liedern mit lateinischen Texten.