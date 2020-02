Tolle Tage in der Salzstadt : Sulzbacher Narren greifen am Freitag nach der Macht

Sulzbacher Narren greifen am Freitag nach der Macht

Tolle Tage in der Salzstadt

Die Fastnacht lebt von schrägen Ideen und dem Spaß am Spott. Auch in Sulzbach, wo heute die Aula wackeln soll (Symbolfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Sulzbach Bürgermeister Michael Adam muss sich auf eine Auszeit gefasst machen. Denn an diesem Freitag wollen Sulzbachs Narren die Macht an sich reißen.

(red) „Alleh Hopp, die Aula steht Kopp“, heißt es an diesem Freitag, 21. Februar. Dann rufen die Sulzbacher Narren zum Sturm auf die Aula. Die Anführer gehören zu den Ka-Ju-Ka Hühnerfeld und den Pänz aus Neuweiler. Die Musik kommt von den Guggemusikern der Sulzbacher Nodepirade. Treffpunkt zur Einstimmung ist um 16.30 Uhr an der Aula. Um 17.11 Uhr beginnt der Sturm, der mit der Festnahme von Bürgermeister Michael Adam enden soll. Der hat „gewichtige“ Unterstützung, den CDU-Bundestagsabgeordneten Markus Uhl. Davor ist aber dem Ka-Ju-Ka Dreigestern aus Prinz, Bauer und Jungfrau sowie den Garden und Kadetten nicht bange. „Bei uns gebt’s kenn Abgabe unn kenn Steuer, bei uns gebt’s nur Party im Dauerfeuer.“ Nach der Verhaftung des Verwaltungschefs und seiner Beschützer gibt es in der Aula eine fröhliche Siegesfeier.