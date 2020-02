Rathaussturm in Sulzbach : Jungfrau führt den Hausherrn ab

Sulzbach (bub) Die Sulzbacher Narren riefen am Freitag zum Umsturz auf. Sie rüsteten sich zum gemeinsamen Sturm auf die gute Stube der Salzstadt, die Aula: Angeführt von der Karnevalsgesellschaft Ka-Ju-Ka Hühnerfeld und den Pänz aus Neuweiler rückten die Belagerer unerbittlich vor auf den Amtssitz des Machhabers Michael Adam.

Bürgermeister Michael Adam hatte ob der Übermacht keine Chance. Da mochte sich sein Helfer und Parteifreund Markus Uhl auch noch so mühen. Der Rathausschlüssel war futsch. Adam verlor ihn an das Dreigestirn der Ka-JuKa aus Bauer Thomas Mersdorf, Prinz Michael Benz und Jungfrau Markus Augustin. Augustin überwältigte den Bürgermeister in seinem Versteck, legte ihn und Markus Uhl prompt in Ketten und führte sie vor die Tür, wo er ihnen mit Charme und dank seiner Schönheit den Schlüssel und damit die Regentschaft abnehmen konnte. Doch die Strafe für die Politiker währte nicht lange. Zur anschließenden Siegesfeier in der Aula durften sie auch ihre Eisen wieder ablegen und mitfeiern.