Pandemie : 60 neue Corona-Fälle im Regionalverband - Schulen und Kitas ab Montag wieder offen

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat am Freitag, 7. Mai, 60 neue Coronafälle gemeldet. Wie der Regionalverband mitteilt, sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz nach internen Berechnungen damit auf 128, 9. Entscheiden für weitere Maßnahmen sind jedoch die Inzidenz-Zahlen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) am Folgetag veröffentlicht.

Diese können leicht von den internen Berechnungen abweichen. Da das RKI am Freitag, 7. Mai, eine Inzidenz von 129,6 veröffentlichte, lag der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 165. Das bedeutet, die Schulen im Regionalverband werden ab Montag, 10. Mai, wieder in den Wechselunterricht, die Kitas in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückkehren.

Dem Gesundheitsamt wurde ein weiterer Todesfall nachgemeldet. Bereits am 28. April ist ein 86-jähriger Patient gestorben, der zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Anzahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen, steigt auf 465. 57 Personen konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Somit sind aktuell 976 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 597 in Saarbrücken, 156 in Völklingen, 40 in Riegelsberg, 31 in Sulzbach, jeweils 30 in Friedrichsthal und Heusweiler, 29 in Püttlingen, 27 in Großrosseln, 22 in Quierschied und 14 in Kleinblittersdorf. Bei 51 der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen aus dem Regionalverband wurde eine Mutation festgestellt, darunter vier Mal die südafrikanische/brasilianische Variante.