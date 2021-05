Als Gisingen und Reisbach groß auftrumpften : Saarlandpokal: Tore, Triumphe, Tragödien

Der letzte Bezirksligist, der im Saarlandpokal-Finale stand: 2009 feierte der SC Reisbach in Bous, obwohl es gegen die SV Elversberg eine 0:7-Niederlage gab. Foto: rup

Der Fußball-Saarlandpokal wird diese Saison aufgrund der Corona-Pandemie nur mit den drei Profi-Clubs zu Ende gespielt. Seit seiner Gründung 1974 schrieb er tolle Geschichten. Sie SZ blickt auf besondere Pokal-Momente zurück.

Fast genau 30 Jahre ist es her, dass ein kleines Dorf im Saargau Kopf stand – und saarländische Pokal-Geschichte schrieb: Am 23. Mai 1991 bezwang der VfB Gisingen im Halbfinale des Saarlandpokals sensationell den Oberligisten 1. FC Saarbrücken II mit 2:1 – und zog damit als erster Bezirksligist ins Endspiel des 1974 ins Leben gerufenen Wettbewerbs ein.

Und fast wäre der VfB Gisingen sogar der erste und bis heute einzige Bezirksligist geworden, der den Saarlandpokal gewinnt. Denn im Endspiel gegen den Verbandsligisten SV Hasborn hielt der Außenseiter gut mit. Peter Leinen sorgte mit seinem Ausgleichstreffer zum 1:1 eine Viertelstunde vor Schluss dafür, dass sich die 3000 Zuschauer im Dillinger Parkstadion über eine Verlängerung freuen konnten. In der entschied der SV Hasborn erst spät durch Tore von Roland Pesch und Arno Scherschel die Partie mit 3:1 zu seinen Gunsten.

Die Hasborner schafften es danach bis in die dritte Runde des DFB-Pokals: Zunächst siegten die Rot-Weißen beim sächsischen Club Spvgg. Zschopau mit 3:1, dann folgte ein sensationeller 6:5-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen Zweitligist VfL Osnabrück. Das erhoffte Traumlos blieb nach dieser Überraschung aber aus: Hasborn musste in Runde drei zum Oberligisten Freiburger FC reisen – nicht zu verwechseln mit dem SC Freiburg – und verlor im Breisgau mit 0:3.

18 Jahre sollte es dauern, bis nach dem VfB Gisingen wieder ein Bezirksligist das Saarlandpokal-Endspiel erreichte. Wieder kam dieser aus dem Kreis Saarlouis – und wieder sorgte er im Halbfinale für eine Überraschung. Der SC Reisbach bezwang in der Vorschlussrunde Oberligist SV Mettlach mit 3:2. Der Jubel war danach riesengroß.

Weniger Grund zum Lachen hatten die Reisbacher im Endspiel gegen die Profis von Regionalligist SV Elversberg. Die SVE setzte sich vor 4000 Zuschauern in Bous mit 7:0 durch. Trotzdem war es eine tolle Saison für den SC Reisbach, in der es neben dem Einzug ins Pokalfinale auch noch die Meisterschaft in der Bezirksliga West zu feiern gab. „Ich habe in drei Monaten beim SC Reisbach mehr erlebt als zuvor in 14 Jahren als Verbandsliga-Spieler“, sagte der damals in der Winterpause zu den Schwarz-Weißen gewechselte Nico Granata 2009 nach dem Saarlandpokal-Endspiel.

Der klassentiefste Club, der bisher den Saarlandpokal gewinnen konnte, war der SC Großrosseln, dem dieses Kunststück 1994 als Landesligist gelang. Der 3:2-Sieg gegen den damaligen Oberligisten FSV Saarwellingen war auch eines der spektakulärsten Endspiele in der Pokal-Geschichte. Die Großrosselner lagen bis fünf Minuten vor Schluss mit 0:2 zurück – und drehten dann die Partie binnen kürzester Zeit. Danach wurde in Großrosseln mehrere Tage gefeiert, während es in Saarwellingen nach der Endspiel-Tragödie lange Gesichter gab.

Erster Saarlandpokal-Sieger überhaupt war der SC Friedrichsthal 1975. Der heute in der Bezirksliga Saarbrücken beheimatete Club spielte damals in der Verbandsliga und setzte sich im Endspiel vor 2500 Zuschauern in Eppelborn mit 4:3 gegen Ligakonkurrent SV Hasborn durch. Damals qualifizierte sich neben dem Saarlandpokal-Sieger auch der Finalist für den DFB-Pokal.

Im DFB-Pokal hatten die Hasborner übrigens mehr Grund zur Freude als der Final-Gewinner. Während der SC Friedrichsthal beim SC Herford nach einer 1:3-Niederlage ausschied, zog der SV Hasborn nach dem 3:1-Erstrunden-Sieg beim VfL Neuwied ein Glücklos für Runde zwei. Er durfte zum amtierenden deutschen Meister und Uefa-Cup-Sieger Borussia Mönchengladbach reisen und gegen Berti Vogts, Rainer Bonhof, Jupp Heynckes und Co. antreten. Auf dem Bökelberg hielten die Rot-Weißen 45 Minuten lang ein 0:0 – am Ende siegte die Borussia mit 3:0. In der Saarbrücker Zeitung hieß es damals: „Da sparte selbst Gladbachs Erfolgstrainer Udo Lattek nicht mit Komplimenten für die Gäste: ,Eine hervorragende Gesamtleistung, selbst konditionell hielt die Mannschaft überraschend gut mit.’“

Kleinen Clubs große Gegner im DFB-Pokal bescherte der Saarlandpokal in den Folgejahren immer wieder mal: In den 90er Jahren hatten zwei Warndt-Clubs Losglück: Der SC Großrosseln durfte 1994 im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion gegen den Hamburger SV (1:5) ran. Zwölf Monate später empfing der SV Ludweiler dort Borussia Dortmund (1:4).

Das Traumlos aller Vereine, den FC Bayern München, zog Borussia Neunkirchen gleich zwei Mal. Zuletzt im Jahr 2003 – dank eines 1:0-Siegs im Saarlandpokal-Finale gegen den FC Homburg. Björn Kriegshäuser sorgte mit seinem Siegtor für grenzenlose Freude, die noch größer wurde, als die Auslosung für den DFB-Pokal erfolgte. Beim Duell gegen die Bayern platzte das Ellenfeldstadion trotz Zusatztribünen aus allen Nähten. 23 000 Zuschauer sahen den 5:0-Sieg der Bayern. Elf Jahre zuvor zog Neunkirchen schon einmal das Glücklos Bayern München. Damals setzte sich der deutsche Rekordmeister vor 17 000 Zuschauern mit 6:0 durch. Bruno Labbadia und Christian Ziege trafen doppelt. Die weiteren Torschützen waren Olaf Thon und Markus Schupp.

Fast 14 Jahre ist es her, dass keiner der „großen Drei“ den Saarlandpokal gewann. Damals siegte der SV Hasborn in Theley in einer dramatischen Partie zweier Oberligisten gegen den FC Homburg mit 7:4 nach Elfmeterschießen. Pierre Hallé hatte den FCH in der 90. Minute mit seinem Tor zum 2:2 in die Verlängerung gerettet. Dort gingen die favorisierten Grün-Weißen schnell mit 3:2 in Führung, ehe Hasborns Kapitän Manuel Schirra zum 3:3-Ausgleich traf. Im Elfmeterschießen hatten die Nordsaarländer die besseren Nerven.

Seit dem Triumph des SV Hasborn 2007 hieß der Saarlandpokal-Sieger immer 1. FC Saarbrücken, SV Elversberg oder FC Homburg. Der FCS ist mit elf Titeln Rekordsieger, wobei einer dieser Saarlandpokal-Titel von der zweiten Mannschaft eingefahren wurde – im Jahr 2002. Borussia Neunkirchen gewann den Pokal sieben Mal, der FC Homburg holte ihn sechs Mal und die SV Elversberg fünf Mal.

Der letzte Mal, dass keiner der „großen Drei“ den Saarlandpokal gewann: Der Jubel beim SV Hasborn war nach dem Finale 2007 riesig. Die Mannschaft von Spielertrainer Bernd Rohrbacher (rechts) besiegte in Theley Oberliga-Konkurrent FC Homburg mit 7:4 nach Elfmeterschießen. Seit diesem Triumph der Hasborner machen die „großen Drei“ 1. FC Saarbrücken, SV Elversberg und FC Homburg den Pokalsieg unter sich aus. Foto: Wieck