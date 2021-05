Covid-19 : Zahl der Corona-Fälle im Kreis Neunkirchen sinkt

Kreis Neunkirchen (pra) 17 weitere Covid-19-Fälle hat der Landkreis Neunkirchen am Freitagabend gemeldet. Zehn Fälle gibt es in Neunkirchen, einen in Illingen und jeweils drei in Ottweiler sowie Eppelborn. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Angabe der Robert-Koch-Institus bei 112,6. Aktuell sind 550 Personen im Landkreis Neunkirchen mit dem Coronavirus infiziert, insgesamt gibt es weiter 108 Covid-19-Todesfälle.