Beliebte Veranstaltung findet statt : Firmenlauf unter Corona-Bedingungen in Saarbrücken

Saarbrücken Um Ansammlungen zu vermeiden, können die Teilnehmer vom 16. bis 20. Juni an der Saar oder auf einer anderen Strecke laufen.

Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Firmenlauf? Das wird es auch 2021 nicht geben. Aufgrund der aktuell hohen Zahl von Corona-Infizierten werde der dm Firmenlauf Saarbrücken nicht so stattfinden, wie ihn die Läufer kennen. Die vom Veranstalter entwickelte Corona-Ampel stehe aktuell auf „Orange“, was bedeutet, dass Laufen vor Ort zwar möglich ist, jedoch unter veränderten Rahmenbedinungen.

Von Mittwoch, 16. Juni, können die Firmenläuferinnen und -läufer ab sechs Uhr die Strecke entlang der Saar laufen. Es gibt vier Zeitmesspunkte. Bis Sonntag, 20. Juni, um 22 Uhr werden die 5,4 Kilometer entlang des Leinpfades unter Berücksichtigung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln zu einer beliebigen Zeit zurückgelegt. Dabei werden die jeweiligen Laufzeiten mittels persönlicher Startnummer aufgezeichnet und in die Wertungskategorien des Firmenlaufs aufgenommen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten jedoch vermeiden, dicht nebeneinander oder in Gruppen an den Messtationen vorbeizulaufen, um eine Signalstörung bei der Zeitmessung zu verhindern. Abkürzen ist genauso wenig möglich, es könne sich wegen Wegweisern und Bodenmarkierungen auch niemand verlaufen. Sobald der letzte Zeitmesspunkt passiert wurde, wird die Zeit gestoppt und ist in der Live-Ergebnisliste zu sehen. Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des im Firmenlauf integrierten „IHK AzuBeats Run“ können sich mit der permanten Zeitnahme in die Azubi-Wertungskategorien eintragen.