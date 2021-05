Brutaler Angriff : Drei Jugendliche attackieren Radfahrer in Saarbrücken

Saarbrücken Jugendliche haben im Lützelbachtunnel einen 34-Jährigen verprügelt und sein Fahrrad gestohlen. Zwei erwischte die Polizei am Tatort, die Fahndung nach dem dritten Täter läuft.

Drei Jugendliche haben am Donnerstag gegen 20 Uhr den 34-Jährigen Fahrer eines sogenannten Fatbike-Fahrrads im Lützelbachtunnel in Saarbrücken angegriffen. Als der Radler vor der Einmündung in die St. Johanner Straße an den Jugendlichen vorbeifuhr, warf einer aus der Gruppe eine Glasflasche in Richtung des Radfahrers. Der 34-jährige stellte die Jugendlichen zur Rede. Sofort griffen ihn zwei Jugendliche an und traktierten ihn mit Faustschlägen, während der Flaschenwerfer das Fahrrad stahl. Am Rad befand sich eine Satteltasche mit Schlüsselbund und 200 Euro Bargeld. Zwei der Täter, zwei 16-jährige Jugendliche aus Dudweiler, konnten Beamte der Bundespolizei am Tatort festnehmen. Eine Überprüfung ergab, dass ein bestehender Untersuchungs-Haftbefehl gegen einen der Täter vorlag. Nach dem dritten Täter fahndet jetzt die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel. (0681) 9321-233 in Verbindung zu setzen.