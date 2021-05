Gesunkenes Schwimmschiff an der Berliner Promenade : Ein Symbol für Verantwortungslosikeit

Gesunkenes Schwimmschiff an der Berliner Promenade

Da liegt sie nun, die „Vaterland“, in erbärmlichem Zustand, ein Wrack in bester Lage. Die Party ist vorbei. Aus dem Stolz des Schwimmvereins 08 Saarbrücken wurde die Shisha-Bar „Emfina“ und dann ein „Schandfleck“.

So hat der Saarbrücker Stadtpressesprecher Thomas Blug das einstige Schwimmschiff in dieser Woche genannt. Er hat damit ausgesprochen, was viele denken und auch sagen.