Saarbrücker Initiative : Stolperstein für den Pazifisten und Nazi-Gegner Wilhelm Frisch

Wilhelm Frisch. Foto: Sammlung Luitwin Bies beim Stadtarchiv Völklingen

Saarbrücken In einem Brief an Oberbürgermeister Uwe Conradt hat die „Rosa Luxemburg Stiftung/Peter Imandt Gesellschaft“ angekündigt, für das einstige Mitglied des ehemaligen saarländischen Landesrats – heute etwa vergleichbar mit dem Landtag – Wilhelm Frisch einen Stolperstein stiften zu wollen.

Das teilt die „Rosa Luxemburg Stiftung/Peter Imandt Gesellschaft“ mit. Anlass ist Frischs 130. Geburtstag am 29. März.

Die „Rosa Luxemburg Stiftung/Peter Imandt Gesellschaft“ erläutert: Der 1891 in Wemmetsweiler geborene und in armen Verhältnissen aufgewachsene Wilhelm Frisch war Hilfsarbeiter und Bergmann. Als Soldat im Ersten Weltkrieg geriet er von 1915 bis 1918 in russische Gefangenschaft, bevor er nach dem Krieg wieder als Bergmann arbeitete. Vermutlich haben die Erfahrungen des Krieges Frisch politisiert und zum Kriegsgegner werden lassen. So trat Frisch Mitte der 20er Jahre der Kommunistischen Partei bei und übernahm dort zahlreiche Funktionen. 1932 wurde er in den letzten Landesrat des Saargebietes gewählt und galt als entschiedener Gegner des Nationalsozialismus. Dies belegen seine Reden, die zu den wenigen erhaltenen persönlichen Hinterlassenschaften von Frisch gehören. Eine Auswahl wurde von dem Saarbrücker Schauspieler und Kabarettisten Peter Tiefenbrunnner gesprochen und ins Internet gestellt.