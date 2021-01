Pandemie-Entwicklung im Regionalverband Saarbrücken : 88 neue Corona-Infektionen und zwei Tote

Regionalverband 88 neue Corona-Infektionen und zwei weitere nachgemeldete Todesfälle im Zusammenhang mit Corona registrierte das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) am Dienstag, 26. Januar, bis 16 Uhr.

Somit galten am Dienstagabend 495 Menschen im RV als coronainfiziert, 275 in Saarbrücken, 96 in Völklingen, 32 in Sulzbach, 10 in Friedrichsthal, 16 in Grßrosseln, 14 in Heusweiler, 14 in Kleinblittersdorf, 5 in Püttlingen, 23 in Quierschied und 10 in Riegelsberg.