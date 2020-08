Mit Stühlen aufeinander eingeschlagen : Zwei Verletzte bei Schlägerei nach Rotlichtverstoß

Saarbrücken Bei einer Auseinandersetzung in der Saarbrücker Betzenstraße wurden am frühen Samstagmorgen zwei Menschen verletzt. Auslöser war ein Fahrer, der eine grüne Fußgängerampel überfahren wollte.

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis und gefährlicher Körperverletzung - das sind die Folgen einer größeren Schlägerei am frühen Samstagmorgen in der Saarbrücker Betzenstraße.