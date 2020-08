Raub und Einbruch in Saarbrücken : Einbrecher tritt Schaufensterscheibe ein und verletzt sich dabei schwer

Foto: dpa/Daniel Maurer

Saarbrücken Der 22-jährige Saarbrücker trat die Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäftes in der Berliner Promenade ein. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er stationär in eine Klinik aufgenommen werden musste.

Raub, Einbruch, Klinik-Aufenthalt und Widerstand gegen die Polizei - ein 22-jähriger Saarbrücker hat der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in der Nacht von Freitag auf Samstag viel Arbeit beschert.

Zusammen mit einem 17-jährigen Saarbrücker hatte er zuerst am Freitagabend gegen 23.30 Uhr einem 19-Jährigen Zigaretten abgenommen, dessen Handy getreten und dann seine Musikbox gestohlen. Die Tat ereignete sich im Bereich des Wolfgang-Staudte-Platzes in der Saarbrücker Innenstadt.

Die Polizeibeamten, die in der Folge nach den Tätern suchten, wurden kurze Zeit später von Zeugen auf die eingeschlagene Scheibe eines Kleidergeschäftes im Bereich der Berliner Promenade aufmerksam gemacht. Noch vor Ort gelang es der Polizei zwei der drei Tatverdächtigen ausfindig zu machen, einem dritten gelang die Flucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte die Polizei am Samstagmorgen noch nicht mitteilen, durch die eingeschlagene Scheibe entstand Schaden im hohen vierstelligen Bereich.

Einer der beiden gefassten Tatverdächtigen war der schon bei dem Raub beteiligte 22-Jährige. Beim Eintreten der Schaufensterscheibe hatte er sich so schwer am Bein verletzt, dass er nach dem Aufgreifen durch die Polizei stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste. Beim Durchführen der polizeilichen Anschlussmaßnahmen in der Klinik versuchte der Täter laut der Polizei noch Betäubungsmittel zu schlucken, was durch die Beamten unterbunden wurde. Bei der Beschlagnahmung der Drogen leistete er aktiv Widerstand gegen die Beamten.