Bürgerinitiative in Klarenthal : Kritik an Windkraftwerken wächst

Klarenthal Neue Bürgerinitiative will zwei im Krughütter Wald geplante Anlagen verhindern.

Die BI möchte die Anlagen verhindern und sandte einen Einwendungsbrief an das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz, an Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt, an den Stadt-, den Bezirksrat sowie an den Wald-Eigentümer, das evangelische Stift St. Arnual.

„Kritisch sehen wir WEA in tendenziell windschwachen Regionen wie dem Planungsgebiet: Dort müssen WEA enorm hoch gebaut werden, damit sie in ausreichend windhöffigen Luftraum gelangen, um einigermaßen wirtschaftlich betrieben werden zu können. Das bedeutet starke Eingriffe in Landschaftsbild und Naturhaushalt“, heißt es in dem Brief, der der SZ vorliegt.