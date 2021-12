Saarbrücken : Kult-Kneipe am St. Johanner Markt: Betreiber verkünden Aus nach 15 Jahren

Kult-Kneipe am St. Johanner Markt: Betreiber verkünden Aus nach 15 Jahren

Saarbrücken Traurige Nachricht für die Saarbrücker Gastro-Szene: Das Sankt J. wird zum Jahresende seine Türen schließen. Das teilte dessen Besitzer auf Facebook mit.

Unschöne Nachrichten für die Saarbrücker zum dritten Advent: Wie Jochen Gräser, der Besitzer des Sankt J. am St. Johanner Markt in Saarbrücken, auf Facebook mitteilte, wird das Lokal nur noch in diesem Jahr offen sein.