Martin Steinerts Wooden Cloud steht jetzt in Dakar : Die „Hölzerne Wolke“ zieht von Saarbrücken in die Welt

Die Wooden Cloud in Dakar greift die Form der senegalesischen Fischerboote auf. Foto: Steinert

Saarbrücken Der Saarbrücker Bildhauer Martin Steinert hatte vor sechs Jahren die Idee, Skulpturen aus schlichten Dachlatten zu entwerfen, auf die Menschen zuvor ihre Wünsche und Träume geschrieben haben. Das „Wooden Cloud“-Projekt begann in Saarbrücken, aber er wollte es von Anfang an auch in anderen Städten mit anderen Menschen verwirklichen. Heute sind Steinert und sein Team in der halben Welt unterwegs, von Paris über St. Petersburg bis Ramallah hat er seine „Architektur der Wünsche“ schon gebaut. Die Neueste steht im Senegal, und die nächste ist bereits in Planung – an besonders exotischem Ort.

Als der Saarbrücker Künstler Martin Steinert im Mai 2015 seine erste „wooden cloud“ in der Saarbrücker Johanneskirche installierte, ahnte er wohl kaum, dass ihn dieses Kunstprojekt einst um den halben Erdball führen würde. Gerade hat er ein weiteres dieser sehr großformatigen Wünscheobjekte aus einfachen Holzlatten gestaltet, in Dakar, im Senegal.

„Der Platz, auf dem wir diesmal die „Wooden Cloud“ aufbauen konnten, war mitten in der Stadt, mitten im Leben, das war schon sehr beeindruckend“, erzählt er, nachdem er gerade wieder in sein Atelier im Saarbrücker KuBa, Kulturzentrum am Eurobahnhof zurückgekehrt ist.

Martin Steinert arbeitet schon länger raumgreifende Kunstobjekte aus Holzlatten, eines findet sich ganz in der Nähe seines Ateliers. Was aber die „Wooden Cloud“ von seinen übrigen Werken unterscheidet, ist, dass Passanten in die Entstehung miteinbezogen werden, indem sie ihre Wünsche auf die einfachen Holzlatten aufschreiben, die Martin Steinert anschließend zu seinen temporären, raumgreifenden Skulpturen verbaut.

Da es ihm gelungen ist, Kooperationspartner zu gewinnen, konnte er, nachdem er in Saarbrücken die erste „hölzerne Wolke“ gestaltet hatte, auch in St. Petersburg, Berlin, Paris und Tirana diese Skulpturen errichten. Durch eine Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut wurde er dann auch nach Ramallah, Prag und jetzt nach Dakar eingeladen.

Unterstützt wird er dabei, außer vom Goethe-Institut und dessen Partnern, auch von seinem Team: der Architektin Marija Kiefer, dem Fotografen André Mailänder, sowie von Michael Siffrin, der sich von Saarbrücken aus um die Projekte kümmert.

Im September war Martin Steinert bereits das erste Mal in Dakar, „da haben wir alles geplant und organisiert“. Und auch den Aufstellungsort ausgesucht. Mit dem hatte Martin Steinert richtig Glück. „Die Skulptur befindet sich an der Flaniermeile von Dakar, gegenüber des Léopold Sédar Senghor Museums und ganz in der Nähe des Bauplatzes des Goethe-Instituts“, erzählt Martin Steinert.

Doch diesmal war es schwieriger, das Holz für die Skulptur zu beschaffen. „Wir standen da und überlegten, wo wir in Dakar das Holz herbekommen. Es hätte ja importiert werden müssen und wäre sehr teuer geworden. Und da hatte unser Mitarbeiter vor Ort, Papé, die Idee, alte Holzpaletten zu benutzen“.

Auf einem der vielen, bunten, endlosen Märkte von Dakar wurden er und sein Team fündig, die Paletten wurden sogar für sie zerlegt. „Es ist das erste Mal, dass ich mit recyceltem Holz gearbeitet habe. Aber das hat super geklappt. Im Gegenteil, die Farben und Druckspuren von den Paletten haben mir gut gefallen und die Skulptur authentisch gemacht“.

Die Palettenstücke wurden, wie es bei der „Wooden Cloud“ üblich ist, von Passanten mit ihren Wünschen beschriftet, anschließend in der Skulptur, die diesmal die Formen der senegalesischen Fischerboote aufnimmt, verbaut. Viele der Wünsche wurden auf Französisch notiert, manche aber auch auf Wolof, der Sprache der Einheimischen und sogar auf Deutsch und Englisch, von Touristen vor Ort.

Die Errichtung der Skulptur in Dakar wurde in ein örtliches Kunstfestival eingebunden, das sich eigentlich nur mit senegalesischer Kunst befasst. Für die „Wooden Cloud“ wurde aber eine Ausnahme gemacht. „Die Eröffnung des Festivals und die Vernissage meiner Skulptur wurden zusammen gefeiert“.

So diente die „Wooden Cloud“ nicht nur als Kulisse für einheimische Tänze, die Polizei musste anschließend den Straßenverkehr regeln, damit die Besucher in das Kunstmuseum gelangen konnten. Wie lange die fertige Skulptur in Dakar stehen bleiben wird, ist ungewiss. „Im Februar wird das neue Goethe Institut gebaut, direkt gegenüber der Skulptur. Zur Grundsteinlegung soll auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommen. So lange sollte sie stehen bleiben. Es sei denn, sie wird bis dahin ein Opfer von Termiten, das könnte im Senegal durchaus passieren“, sagt er lachend.

Im Rahmen des Kunst-Festes wurde die "Wooden Cloud" in Dakar eingeweiht. Ihre Form greift das Aussehen der senegalesischen Fischerboote auf. Foto: Steinert

Martin Steinert (rechts) mit seinem Team vor der „Wooden Cloud“ im palästinensischen Ramallah: André Mailänder, Marija Kiefer und Mathilde Nodenot (von links). Foto: André Mailänder