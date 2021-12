Fußballverband hat entschieden : Wechsel: Finale im Saarlandpokal zieht von der Kaiserlinde in den Ludwigspark

Der Saarbrücker Ludwigspark ist Austragungsort des Finales im Saarlandpokal im kommenden Jahr. Foto: BeckerBredel

Von Elversberg nach Saarbrücken: Vier Jahre fand das Endspiel des größten Fußballturniers im Saarland in der Sportarena im Landkreis Neunkirchen statt. Nun entschied der Fußballverband als Veranstalter am Mittwoch, im Mai die Finalisten in der Landeshauptstadt antreten zu lassen.

Der Termin steht: Am Samstag, 21. Mai, findet das Finale um den Saarlandpokal statt. Dabei zieht der Saarländische Fußballverband (SFV) um und verlässt nach vier Jahren den Austragungsort Ellenfeldstadion in Elversberg. Das hat der SFV-Vorstand am Mittwochabend, 15. Dezember, entschieden.

Zuvor müssen aber noch die Viertelfinalbegegnungen absolviert werden. Auch dafür gibt es bereits ein Datum: Mittwoch, 30. März. Dann stehen folgende Partien an: SV Auersmacher gegen FC Hertha Wiesbach, FC 08 Homburg tritt gegen 1. FC Saarbrücken an. DJK Ballweiler-Wecklingen und SV Hasborn treffen aufeinander sowie SF Köllerbach und SV 07 Elversberg.