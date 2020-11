Saarbrücker Innenstadt : Stadt will Fußgängerzone deutlich vergrößern

Stadt will Fußgängerzone deutlich vergrößern

Saarbrücken Fünf weitere Straßen im Gebiet um den St. Johanner Markt sollen bald für Autos tabu sein. Der Umbau soll 2022 beginnen.

Mehr Platz für Fußgänger, weniger Straßen für Autofahrer: Die Stadt will die Saarbrücker Fußgängerzone deutlich erweitern. Wie die Stadtpressestelle mitteilt, sollen künftig fünf weitere Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Auch die Flächen der vorhandenen Parkplätze sollen dann ausschließlich Fußgängern zur Verfügung stehen. Der Anlieferverkehr wird weiter möglich sein. Die Saarbrücker Fußgängerzone ist derzeit 16 000 Quadratmeter groß. Mit der Erweiterung käme eine Fläche von 9 000 Quadratmeter dazu, sodass die neue Fußgängerzone eine Fläche von insgesamt 25 000 Quadratmetern hätte.

„Wir wollen mehr Raum für die Menschen in unserer historischen Altstadt“, erklärt Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU). Die Stadt plane deshalb, die Obertor-, Faß-, Türken- und Katholisch-Kirch-Straße für den Durchfahrtsverkehr zu sperren.

Die Pläne sehen vor, die Obertorstraße an der Kreuzung zur Bleich- und Mainzer Straße zu schließen. Die anderen vier betroffenen Straßen will die Stadt den Angaben zufolge mit absenkbaren elektrischen Pollern absperren. Die neu geschaffenen Flächen will die Stadt umgestalten und aufwerten.