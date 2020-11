Karnevalssession : „M’r sin nit so“ hält noch an SR-Fernseh-Sitzung fest

Saarbrücken Eine Entscheidung über die SR-Fernseh-Sitzung der Karnevalisten von „M’r sin nit so“ soll erst im Januar fallen.

„In der Zwischenzeit arbeiten wir an Alternativ-Lösungen“, ergänzt Präsident Albert Kindl. Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, die ihre Sitzungen in kleineren Sälen bereits abgesagt haben, biete die Saarlandhalle alle Möglichkeiten, flexibel auf die dann gültigen Anforderungen zu reagieren und das Hygienekonzept entsprechend anzupassen, erklärt Vizepräsident Ramon Gechnizdjani. Den Bestuhlungsplan könne die Gesellschaft kurzfristig die dann zulässige Personenzahl anpassen. Auch die Sitzung komplett ohne Publikum aufzuzeichnen sei für sie machbar. Obwohl die Einnahmen des Kartenverkaufs so entfallen würden, stellt Otto klar: „Wir haben in den vergangenen Jahren so gewirtschaftet, dass das, was geplant ist, auch finanziert werden kann.“