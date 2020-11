Kriminalität : Weniger Einbrüche, aber mehr Betrug und Enkeltrick im Saarland

Saarbrücken Die Corona-Pandemie verändert auch die Kriminalität. Im Saarland gab es in diesem Jahr weniger Einbrüche, weil die Menschen mehr zuhause waren. Bei anderen Delikten aber beobachtet die Polizei eine Zunahme der Fallzahlen.

Seit Juni 2020 bewegten sich die Fallzahlen ungefähr wieder auf Vorjahresniveau. Erfahrungsgemäß stiegen die Fallzahlen im Herbst, also in der „dunklen Jahreszeit“, an. Da aber derzeit erneut ein Teil-Lockdown gelte, könne die Entwicklung im Deliktbereich derzeit nicht abgesehen werden. In 2019 standen saarlandweit insgesamt 1480 Wohnungseinbruchsdiebstähle in der Statistik.