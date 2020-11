Pfiffig in Corona-Zeiten : Die „Aktion Künstler-Kollekte“ soll weitergehen

Annika Jonsson bei der Premiere des originellen Kultur-Formats in der Kirche auf der Empore von St. Marien in Friedrichsthal. Foto: Kerstin Krämer/KERSTIN KRAEMER

Saarbrücken/Friedrichsthal (red) Das erfolgreiche Pilotprojekt „Aktion Künstler-Kollekte“ von Katholischer Kirche, Poprat Saarland und dem Magazin Popscene soll verstetigt werden. Der Auftakt in Friedrichsthal vor zwei Wochen war ein großer Erfolg, und es gibt sowohl auf Künstlerseite als auch auf Seiten der Pfarreien den Wunsch, diese Idee weiter zu tragen.

Die Pfarrgemeinde Friedrichsthal, der Poprat Saarland und das Popscene-Magazin hatten sich zu dieser außergewöhnlichen Kooperation zusammengeschlossen, um möglicherweise über Friedrichsthal hinaus ein Verdienstfeld für die in der Pandemie Not leidenden Künstlerinnen und Künstler zu eröffnen. In einem besonderen Gottesdienst gab es nach einer kurzen Predigt von Pfarrer Clemens Grünebach, der darin auch auf die schwierige Situation der Kreativschaffenden in der Pandemiezeit eingegangen war, live dargebotene Songs der Saarbrücker Musikerin, Singer/Songwriterin Annika Jonsson. Für ihren musikalischen Beitrag erhielt Jonsson die Kollekte des Gottesdienstes.