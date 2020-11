Corona im Regionalverband : Gesundheitsamt meldet neun weitere Todesfälle

Um sich vor Corona zu schützen, ist es wichtig, sich regelmäßig gründlich die Hände zu waschen oder sie an den bereitgestellten Spendern zu desinfizieren. Foto: dpa/Oliver Berg

Regionalverband Im Regionalverband Saarbrücken hat das Gesundheitsamt am Freitag weitere 80 Personen gemeldet, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Insgesamt sind in Saarbrücken und den anderen Kommunen aktuell 773 Menschen an Covid-19 erkrankt.

Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat für Freitag, 13. November, Stand 16 Uhr, neun weitere Todesfälle gemeldet, die im Zusammenhang mit Corona stehen. Allerdings fallen darunter acht nachgemeldete Fälle, die sich auf die vergangenen zweieinhalb Wochen verteilen. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Regionalverband auf insgesamt 132.