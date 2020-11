Unfall in Luisenthal : Betrunkener fährt in geparkte Autos

Ein betrunkener 26-Jähriger aus Saarbrücken hat in Völklingen-Luisenthal mit seinem Mercedes mehrere Autos beschädigt. Foto: dpa/Stefan Puchner

Luisenthal Ein 26-jähriger Saarbrücker hat in Luisenthal einen Unfall verursacht, bei dem hoher Schaden entstand. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr er am Sonntag gegen 15.15 Uhr in der Straße des 13. Januar zu schnell, verlor die Kontrolle über seinen Mercedes und stieß gegen vier geparkte Autos.