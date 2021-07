Saarbrücken richtet den Robert Schuman Preis aus : Junge Kunst der Großregion kommt in die Stadtgalerie

Junge Kunst der Großregion kommt in die Stadtgalerie

Saarbrücken Saarbrücken richtet den Robert Schuman Preis aus. Alle acht Jahre kommt die große Schau zu uns. Katharina Ritter hat unsere Kandidaten ausgewählt.

Wie tickt der künstlerische Nachwuchs zwischen Metz, Luxemburg, Trier und Saarbrücken? Woran arbeiten junge Kreative in diesen Tagen? Wer sich solche Fragen stellt, findet in diesem Jahr in Saarbrücken zumindest einige Antworten.