Squash-Bundesliga : Der SC Güdingen verpasst die „Final 4“-Teilnahme

Güdingen Squash-Bundesligist scheitert in Qualifikation für Meisterschaftsfinale und verpflichtet Weltranglisten-31. Mohamed Elsherbini.

Die Squash Factory Saar-Pfalz, wie sich der Bundesligist SC Güdingen nun nennt, hat die Teilnahme am „Final 4“-Turnier um die deutsche Meisterschaft verpasst. Am Wochenende beim zweiten und letzten Qualifikationsturnier in der aufgrund der Corona-Pandemie verkürzten Saison reichten den Saarländern in Frankfurt ein kampfloser Sieg gegen den Königsbrunner SC sowie zwei gewonnene Unentschieden gegen Monopol Frankfurt und Sport-Insel Stuttgart nicht zum Erreichen des Final-Turniers. Mit 13 Punkten belegten sie in der Südstaffel Platz vier. Für das „Final 4“-Turnier mit den beiden Ersten der Gruppen Nord und Süd qualifiziert haben sich Gruppensieger Black & White Worms (21 Punkte) und der Gruppenzweite Sport-Insel Stuttgart (15 Punkte). In der Nord-Gruppe setzten sich der Paderborner SC und der Bremer SC durch. Worms und Paderborn waren nach der abgebrochenen vergangenen Saison zusammen zum deutschen meister erklärt worden.